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Кубики LEGO могут не разрушаться в морской воде около 1300 лет. К такому выводу пришли британские экологи и океанологи.

Как сообщили учёные на страницах журнала Environmental Pollution , акрилонитрил бутадиен стирола (АБС), из которого делают детали популярного детского конструктора, способен не разлагаться несколько лет в морской среде.

То, что они могут прожить в океане свыше тысячи лет, стало сюрпризом даже для нас, — цитирует издание исследователей.

Отмечается, что учёные провели исследование деталей LEGO, которые волонтёры нашли на английских пляжах, и сопоставили найденные образцы, которые попали в воду десятилетия назад, с кубиками, купленными в 1970-х и 1980-х годах, но находившимися всё это время на суше. Замеры показали, что кубики LEGO в морской воде разрушались очень медленно.

При этом учёные обнаружили, что часть деталей конструктора потрескалась или потеряла часть элементов. Это говорит о том, что некоторые детали все же могут распадаться на множество фрагментов микропластика, опасного для морских обитателей и человека. Отмечается, что каждый год человек в среднем проглатывает около 40–60 тысяч микрочастиц пластика.

Ранее NEWS.ru писал, что WWF начал транслировать процесс разложения пластиковой бутылки в прямом эфире через Интернет. Таким образом защитники окружающей среды хотят привлечь внимание к проблеме пластика. За трансляцией могут наблюдать поколения — по оценкам учёных, процесс разложения будет длиться 450 лет.