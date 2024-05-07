В небе над Турцией заметили НЛО. Кто видел души погибших и ангелов?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Сети набирает популярность видео с загадочными светящимися объектами, которые заметили после землетрясения в Турции. Что это за НЛО, какие вспышки видят люди перед землетрясениями?

Что произошло в Турции

Вечером 18 апреля в турецкой провинции Токат произошло землетрясение силой 5,6 балла. Как сообщают турецкие СМИ, эпицентр толчка находился на глубине порядка 10 км и его ощутили во всем регионе в северной части Малоазиатского нагорья.

На следующий день еще одно землетрясение, магнитудой 4,1, произошло к югу от города Турхал на глубине 15 км. Подземные толчки не причинили вреда, жители региона отделались испугом.

Как отмечает Haberler.com, самое смертоносное землетрясение произошло в этом районе 20 декабря 1942 года. Погибло более 3000 человек. Провинция Токат, расположенная на краю нагорья, является регионом с высоким риском землетрясений.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто видел НЛО после землетрясения

Как пишет The Mirror, с 1 мая в соцсетях начало набирать популярность видео, сделанное после землетрясения где-то в районе города Турхал. Десятки ярких светящихся объектов «роем» следуют по ночному небу. Мужской голос на видео говорит: «Ты должна увидеть это».

Женщина отвечает: «Что это такое? Почему птицы сверкают, как белое золото?»

Как объясняют НЛО над Турцией

Видео вызвало живое обсуждение в соцсетях. The Mirror пишет, что объяснения предлагались самые разные.

«Это чьи-то души или ангелы!» — написал один человек.

Другие объясняли более прозаично.

«Это чайки летят над источником света, ничего тут загадочного нет», — предполагает другой читатель.

По другой версии, это стаю гусей вспугнуло землетрясение, заставив улететь с места кормежки.

Один из пользователей отметил, что с землетрясениями часто бывают связаны яркие вспышки или источники света. Их появление связывают с линиями разломов в земной коре.

Что за таинственные вспышки предупреждают о землетрясениях

Как пишет портал Science, о ярких вспышках, которые предупреждают о скорых землетрясениях, люди знали давно.

Так, это явление видели в сентябре 2023 года незадолго до катастрофического землетрясения в Марокко. Главный научный сотрудник Института физики земли РАН Вячеслав Пилипенко рассказал vokrugsveta.ru, что эти явления называются earthquake lights (дословно — «огни землетрясения»). Долгое время их относили к разряду сказок, и ученые до сих пор не могут точно узнать, как они возникают.

«Хотя природа явления была непонятна, ученые предположили, что рядом с землетрясениями, по-видимому, возникают такие мощные электрические поля, что процесс разрушения земной коры сопровождается такой генерацией электрических полей», — отметил Пилипенко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Загадочные вспышки появлялись и перед катастрофическим землетрясением в турецкой провинции Хатай в феврале 2023 года — всполохи было видно даже из соседней Сирии. До этого их отмечали перед подземным толчком в Фукусиме в марте 2022 года и в Мексике в сентябре 2021 года. Институт SETI собрал сообщения о 65 потенциальных «огнях землетрясений», собранные с 1600-х годов.

Ученые выделяют несколько типов свечения, которые могут предупредить о грядущем мощном землетрясении: нелокальные свечения (разрозненные беззвучные вспышки в небе), линейные светящиеся структуры (полосы, дуги, столбы или факелы), компактные светящиеся объекты (огненные шары) и неяркое свечение окружающих предметов (в том числе зачастую проводов и выключенных ламп дневного света).

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