Древние обезьяны были способны в одиночку переплывать Атлантику

Американские учёные из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии сделали уникальное открытие, которое доказывает, что древние обезьяны из Египта могли в одиночку переплывать Атлантический океан.
К такому выводу исследователи пришли, обнаружив на территории Перу зубы обезьян, которые жили в Египте примерно 34 млн лет назад.
Они предполагают, что древние приматы для своих путешествий могли использовать брёвна или какие-то другие плавающие объекты,
Как ранее сообщал NEWS.ru, танцевальные навыки у человека появились благодаря приматам. На эту мысль исследователей навела парочка обезьян из американского зоопарка, которые двигались, как танцующие люди.
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