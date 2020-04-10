Древние обезьяны были способны в одиночку переплывать Атлантику

https://static.news.ru/photo/7418114c-7b36-11ea-93eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / R. Kaufung/Global Look Press

Американские учёные из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии сделали уникальное открытие, которое доказывает, что древние обезьяны из Египта могли в одиночку переплывать Атлантический океан.

К такому выводу исследователи пришли, обнаружив на территории Перу зубы обезьян, которые жили в Египте примерно 34 млн лет назад.

Они предполагают, что древние приматы для своих путешествий могли использовать брёвна или какие-то другие плавающие объекты, пишет издание Science.

Как ранее сообщал NEWS.ru, танцевальные навыки у человека появились благодаря приматам. На эту мысль исследователей навела парочка обезьян из американского зоопарка, которые двигались, как танцующие люди.