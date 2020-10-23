Учёные сделали маску, которая убивает коронавирус

https://static.news.ru/photo/6113778e-156a-11eb-af5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: news.mit.edu

Сотрудники Массачусетского технологического университета придумали защитную маску, которая убивает коронавирус при вдохе человеком. Они создали прототипы устройства.

У средства защиты есть медная сетка, которая нагревается до 90 градусов по Цельсию — при этой температуре частицы COVID-19 убиваются. Сама сетка покрыта изоляционным неопреном, который защищает человека от ожогов.

Наш абсолютно новый концепт защитной маски не блокирует вирус. Он пропускает вирус вовнутрь, но замедляет его и делает неактивным, — рассказал инженер-химик Майкл Страно.

Создатели отметили, что такая маска в коммерческой продаже будет дороже всех средств защиты на рынке, но она может помочь людям, которые должны быть там, где риск заражения очень высок — например, в больнице. Кроме того, она предназначена для многоразового использования и не требует стерилизации.

Авторы уже подали заявку на патент и тестируют прототипы, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Самарского университета им. Королёва разработали технологию, позволяющую создавать сверхтонкие фотокамеры практически с нулевой толщиной.