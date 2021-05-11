Доказана польза общения студентов с собаками

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Учёные из Университета штата Вашингтон обнаружили, что программы по борьбе со стрессом, в которых участвуют специально обученные собаки, показали высокую эффективность в случае студентов, испытывающих тревогу. Краткое содержание научной работы приводит SAGE Journals.

Стресс — почти естественное состояние для студентов, сдающих экзамены. 300 учащихся, принявших участие в исследовании американских учёных, общались с дрессированными собаками, после чего у студентов измеряли уровень владения когнитивными навыками (планирование, способность к организации работы, запоминание различных фактов). Также оценивались показатели концентрации и мотивации.

По итогам четырёхнедельного эксперимента было доказано, что у учащихся улучшились когнитивные навыки и повысились значения замеряемых показателей. Более того, позитивное влияние общения с собаками сохранялось в течение месяца после завершения терапии.

Авторы научной работы отмечают, что традиционные программы управления стрессом, как правило, проводятся в форме урока, на котором студенты могут слушать эксперта или смотреть слайд-шоу. Такие семинары могут помочь некоторым людям справиться с проблемами, однако в случае студентов, которые испытывают трудности с учёбой, они не очень эффективны. Общение с собаками в рамках терапии может стать альтернативой традиционным методам.

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