Во Франции добровольцы 40 дней провели под землёй в качестве эксперимента

https://static.news.ru/photo/04109636-a73f-11eb-9096-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

Во Франции завершился научный эксперимент, в ходе которого 15 добровольцев на протяжении 40 дней жили под землёй. Всё это время за людьми в пещере следили при помощи сенсоров. Учёные пытались выяснить, как человек адаптируется к резким изменениям условий окружающей среды, пишет «Москва 24».

Исследование, получившее название Deep Time, показало , что лишённые солнечного света, часов и гаджетов участники практически потеряли счёт времени. Однако, несмотря на это, их самочувствие не ухудшилось.

На то, чтобы обеспечить подземных жителей всем необходимым, было потрачено 1,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что в России планируют запустить третий этап проекта SIRIUS по имитации 240-дневного межпланетного полёта. В рамках эксперимента будут воспроизведены реальные характеристики межпланетной экспедиции, отработан выход корабля на орбиту Земли и перелёт до условной планеты с последующим поиском места приземления.