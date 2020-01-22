https://static.news.ru/photo/cf4ad638-3d3f-11ea-99f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Учёные из КНР и США совместно создали биохимический вычислитель, который способен извлекать квадратные корни. Система основывается на гибридизации нуклеиновых кислот.

Уточняется, что исходными данными для логической схемы выступают молекулы ДНК, а ответы учёные извлекают, анализируя флуоресцентные сигналы. Вычислитель способен оперировать числами, размером до 10 бит, он смог извлечь квадратный корень из числа 900.

Как ранее писал NEWS.ru, совместная российско-китайская лазерная лаборатория появилась в Шанхае. В церемонии её открытия принимали участие президент Российской академии наук Александр Сергеев и замглавы Китайской академии наук Чжан Япин.