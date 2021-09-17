Диетологи разрешили есть на ночь и перечислили желательные продукты

Учёные из Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонатана Вальдеса рассказали, какие продукты можно употреблять перед сном без вредных последствий для организма и фигуры. Так, на ночь можно съесть черешню или миндаль. Об этом пишет Huffpost.

Специалисты отмечают, что ореховая смесь идеально подойдёт для перекуса перед сном. Эксперты советуют съедать немного злаковых хлебцев с ложкой орехового масла. Среди других продуктов, которые не навредят, называют творог, кешью и пекан.

Учёные утверждают, что чувство голода перед сном возникает из-за недостаточного насыщения в течение дня. Чтобы избежать перегрузки организма перед сном, следует уделять внимание завтраку, который является ключевым приёмом пищи. Среди других причин ночного жора называют стресс и переутомление.

Ранее американские биологи из Университета Вандербильта нашли у дофамина, известного также как «гормон счастья», необычную функцию. Оказалось, что он реагирует на стресс так же, как на ощущение предвкушения от получения результата. Исследование опубликовано в Current Biology.