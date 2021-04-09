Диетолог рассказала о связи детского питания и подростковой преступности

https://static.news.ru/photo/29e403ec-9ab1-11eb-8f36-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press

Некоторые продукты детского питания с повышенной концентрацией токсичных тяжёлых металлов влияют на развитие интеллекта ребёнка, что, в свою очередь, негативно сказывается на поведении в подростковом возрасте, порождая его антисоциальные формы, считает американский диетолог Анна Миллер.

Эксперт ссылается на отчёт Конгресса США. Исследователи нашли в еде для малышей мышьяк, свинец, кадмий и ртуть. Ряд проб содержал слишком много токсинов — ртути в 177 раз больше допустимого, мышьяка — в 91 раз, передаёт портал American Insider. Власти США призвали родителей внимательно относиться к диете своих чад.

Миллер уверена, что такой рацион провоцирует преступное поведение у детей. Медик предупредила, что подрастающее поколение лучше не кормить соками и консервами, а самостоятельно покупать свежие фрукты и овощи. Женщина считает, что американцы имеют право требовать от производителей указывать на упаковках уровень опасных веществ.

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