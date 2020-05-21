Диетолог назвала продукты с высоким содержанием витамина D

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Витамин D необходим человеку для нормализации многих жизненно важных процессов. К частью, организм может самостоятельно синтезировать вещество под воздействием ультрафиолетового излучения, но средней полосе России часть населения испытывает дефицит витамина D.

Чтобы восполнить запасы полезного элемента, необходимо правильно питаться и включить в рацион ряд продуктов. Например, дикий лосось — рекордсмен по содержанию витамина D. 50 граммов рыбы содержит суточную дозу вещества как для молодых, так и пожилых людей, пишет «Экспресс Газета».

Кроме того, не стоит забывать о привычной селёдке, однако злоупотреблять не стоит из-за высокой концентрации соли, считает диетолог Инна Трехлебова. Медик также советует чаще употреблять в пищу печень трески, консервированные сардины и грибы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО и генсек Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин предостерёг россиян от злоупотребления витамином D для профилактики коронавирусной инфекции. Американские исследователи выяснили, что острая нехватка витамина D повышает на 15% вероятность развития тяжёлых форм COVID-19.