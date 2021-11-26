COVID научились убивать за две секунды

Новое исследование учёных из Ариэльского университета показало, что миллиметровые волны позволяют убить 99,8 процента коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды. При этом специалисты сомневаются, что этот способ получится применить для борьбы с COVID-19 в организме человека. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Этот тип излучения действует в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трёх миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона обладает длиной волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров, — пояснил профессор Моше Эйнат.

Известно, что специалисты изучили воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на COVID-19. Такие волны, по словам учёных, увеличивают температуру и эффективно борются с вирусной инфекцией.

Ранее учёные из Италии поделились первой «фотографией» шиповидного белка нового штамма COVID-19 «омикрон», где изображены множество мутаций в сравнении со штаммом «дельта» и первоначальным вариантом коронавируса. Красным цветом на снимке отмечены основные мутации между штаммами.