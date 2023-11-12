Что находится под пирамидами и сфинксом в Египте, какое мнение ученых Ученые пытаются найти под пирамидами Египта тайный «зал знаний»

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Большой сфинкс в Гизе

Многие ученые мира пытаются найти тайный «зал знаний» под лапами Большого сфинкса в Египте, сообщает РИА Новости. Что может находиться под скульптурой?

Как был создан египетский сфинкс

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что ветер помог древним мастерам построить сфинкса.

«Известно, что монументальная скульптура была монолитной скалой. Под воздействием воздушных потоков мягкий слой известняка постепенно таял и обнажалась более твердая порода. А позже мастера отшлифовали детали — туловище, лапы, изящную голову», — говорится в материале агентства.

Что известно о «зале знаний», который разыскивают ученые

Некоторые ученые и любители мистики уверены, что внутри под скульптурой находится система помещений, которая может хранить множество тайн.

В 1925–1936 годах французский археолог, директор древностей Египта Эмиль Барайз проводил рядом со сфинксом раскопки и обнаружил, что на голове и спине памятника есть небольшие отверстия с дверцами.

«То из них, что в макушке, предназначалось для крепления короны или иного головного убора. Выемка заканчивалась тупиком. А люк в спине вел в небольшую камеру — пустую. Барайз сделал огромное количество дневниковых записей и рисунков, но не опубликовал никакого отчета о работе. Это и стало причиной многочисленных спекуляций», — сообщает РИА Новости.

Про так называемый «зал знаний» рассказывают и настенные записи, которые были обнаружены в различных храмах. В них говорится, что бог мудрости Тот собрал все знания воедино и спрятал где-то в долине пирамид.

О загадочных тоннелях писали Геродот, философы-неоплатоники, а также авторы общества Гермеса Трисмегиста, существовавшего в раннем Средневековье.

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Что американский медиум Кейси говорил о «зале знаний»

Медиум и «целитель» из Кентукки Эдгар Кейси, который якобы мог видеть будущее и раскрывать тайны прошлого, заявлял, что искать «зал знаний» стоит под одной из лап сфинкса.

«Медиум сообщил, что искать его следует под одной из лап сфинкса. Добавил он и пикантную подробность: дескать, в крипте сокрыто не что иное, как наследие жителей Атлантиды — легендарного континента, ушедшего некогда под воду», — говорится в публикации РИА Новости.

Отмечается, что многие предсказания Кейси не сбылись, но в 1989 году японские ученые обнаружили под левой лапой памятника небольшой тоннель. Позднее геофизик из США Томас Добецки провел сейсмологическое сканирование и выяснил, что коридор ведет к запечатанным камерам, но власти Египта запретили проводить дальнейшие раскопки.

Через некоторое время египетский археолог Захи Хавасс просветил прилегающую к сфинксу территорию с помощью геодезических радаров. По результатам исследований стало известно, что под сфинксом существует сеть галерей и камер, но они все пусты.

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