Четвёртый человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции

Пересадка стволовых клеток и переливание пуповинной крови помогли врачам из Нью-Йорка вылечить женщину с ВИЧ-инфекцией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Пациентка стала четвёртым человеком в мире, победившим данное заболевание.

По данным издания, женщина средних лет, у которой также была диагностирована лейкемия через четыре года после обнаружения ВИЧ-инфекции, с октября 2020 года не проходит антиретровирусную терапию. При этом в её организме не появляется никаких новых признаков инфекции. Для лечения врачи использовали пересадку стволовых клеток одного из её родственников, обладающего редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса. Также женщине провели переливание пуповинной крови от новорождённого.

Врачи настроены оптимистично, несмотря на то, что раньше уже случались прецеденты, когда ВИЧ-инфекция проявлялась в организме через значительный промежуток времени.

Первым случай полного излечения от ВИЧ был зафиксирован в 2007 году. Этим человеком стал учившийся в Берлине американец Тимоти Рэй Браун. Он умер в 2020 году от рака. Также врачам удалось справиться с инфекцией у двух пациентов из Лондона и Дюсельдорфа.

Кроме того, известно о двух женщинах, не проходивших специального лечения, чья иммунная система смогла справиться с ВИЧ самостоятельно.

Ранее академик РАН, руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что количество людей с ВИЧ в России на 200 тысяч больше, чем фиксирует Минздрав. Он объяснил, что министерство учитывает только тех, кто обратился за помощью. Кроме того, ещё минимум 300 тысяч человек даже не знают о том, что заражены.