Четвёртый человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции

Четвёртый человек в мире излечился от ВИЧ-инфекцииWSJ: американка стала четвёртым человеком в мире, вылечившимся от ВИЧ-инфекции
Пересадка стволовых клеток и переливание пуповинной крови помогли врачам из Нью-Йорка вылечить женщину с ВИЧ-инфекцией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Пациентка стала четвёртым человеком в мире, победившим данное заболевание.
По данным издания, женщина средних лет, у которой также была диагностирована лейкемия через четыре года после обнаружения ВИЧ-инфекции, с октября 2020 года
Врачи настроены оптимистично, несмотря на то, что раньше уже случались прецеденты, когда ВИЧ-инфекция проявлялась в организме через значительный промежуток времени.
Первым случай полного излечения от ВИЧ был зафиксирован в 2007 году. Этим человеком стал учившийся в Берлине американец Тимоти Рэй Браун. Он умер в 2020 году от рака. Также врачам удалось справиться с инфекцией у двух пациентов из Лондона и Дюсельдорфа.
Кроме того, известно о двух женщинах, не проходивших специального лечения, чья иммунная система смогла справиться с ВИЧ самостоятельно.
Ранее академик РАН, руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что количество людей с ВИЧ в России на 200 тысяч больше, чем фиксирует Минздрав. Он объяснил, что министерство учитывает только тех, кто обратился за помощью. Кроме того, ещё минимум 300 тысяч человек даже не знают о том, что заражены.