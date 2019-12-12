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Пресс-служба городского округа Люберцы сообщила об удивительной находке во время работ по благоустройству Новорязанского шоссе. Один из рабочих обнаружил в земле останки мамонта, сообщает агентство «Москва».

Бульдозерист из Люберец Мирзаян Шайхутдинов обнаружил неопределённый предмет в ковше своего бульдозера во время работы по благоустройству Новорязанского шоссе. Мужчина в тот же день передал находку в Люберецкий краеведческий музей,...