Центр по отслеживанию опасных астероидов создадут в России. Сейчас учёные ведут наблюдение за 21 тысячей космических объектов, которые могут уничтожить население Земли. Об этом
В рамках создания Системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве планируется создание Российского центра малых небесных тел, главной задачей которого будет являться обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землей, — процитировал Sputnik начальника информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игоря Бакараса.
На данный момент известно о 21 тысяче опасных астероидов и комет, которые могут нанести вред Земле.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные Роскосмоса ведут работу по созданию технологий противодействия опасным астероидам. По указанным направлениям ограничиваются в основном теоретическими исследованиями и математическим моделированием различных схем противодействия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен