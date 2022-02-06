Британские учёные выявили шесть длительных симптомов «омикрона»

Вариант коронавируса «омикрон» может выражаться в шести длительных симптомах. Об этом рассказали разработчики приложения ZOE COVID Study, которое собирает данные о заболевании, пишет Daily Express.

Сообщается , что у переболевших коронавирусом наблюдался симптом «ковидных пальцев». Он выражается в том, что пальцы ног становятся красными, фиолетовыми или синими. Они могут покрыться сыпью, волдырями и чесаться.

Также при «омикроне» зачастую трескаются и воспаляются губы, а на шее, груди и местах, куда попадает солнечный свет, возникает похожая на экзему сухость кожи.

Среди симптомов называют также сыпь, как при потнице, и сыпь, характерную для крапивницы.

Кроме того, пациенты рассказывают о красных или пурпурных выпуклых пятнах, возникающих обычно при обморожении.

Ранее специалисты ZOE COVID Study пришли к выводу, что расстройство желудка может быть не связано с заражением «омикроном».