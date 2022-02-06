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Британские учёные выявили шесть длительных симптомов «омикрона»

ZOE COVID Study: проблемы с кожей, губами и пальцами ног могут говорить о заражении коронавирусом
02:38, 07 февраля 2022
Британские учёные выявили шесть длительных симптомов «омикрона» Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Вариант коронавируса «омикрон» может выражаться в шести длительных симптомах. Об этом рассказали разработчики приложения ZOE COVID Study, которое собирает данные о заболевании, пишет Daily Express.

Сообщается, что у переболевших коронавирусом наблюдался симптом «ковидных пальцев». Он выражается в том, что пальцы ног становятся красными, фиолетовыми или синими. Они могут покрыться сыпью, волдырями и чесаться.

Также при «омикроне» зачастую трескаются и воспаляются губы, а на шее, груди и местах, куда попадает солнечный свет, возникает похожая на экзему сухость кожи.

Среди симптомов называют также сыпь, как при потнице, и сыпь, характерную для крапивницы.

Кроме того, пациенты рассказывают о красных или пурпурных выпуклых пятнах, возникающих обычно при обморожении.

Ранее специалисты ZOE COVID Study пришли к выводу, что расстройство желудка может быть не связано с заражением «омикроном».

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