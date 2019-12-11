Учёные Университета Эксетера (Великобритания) изучали социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» (Кайо Сантьяго, Пуэрто-Рико). Наблюдения длились в течение семи лет. Оказалось, что самки с наиболее сильной социальной связью с другой макакой живут дольше. Критерием измерения плотности общения стали сразу несколько факторов, включая время, которое макаки проводили вместе, и время, потраченное на груминг — уход за шерстью друг друга.
Было также обнаружено, что взаимодействие с более широкой группой макак не приносит никаких преимуществ для выживания — наличие «близких друзей» или, как их называют в статье, «привилегированных партнёров» гораздо важнее.
По мнению ведущего автора исследования, доктора Сэма Эллиса из Центра исследований поведения животных Эксетера, «наличие благоприятных партнёров может быть полезным во многих отношениях». В частности, такая тесная дружба предполагает эффективное сотрудничество и успешность в формировании коалиций.
Результаты семилетних научных наблюдений были
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