https://static.news.ru/photo/1c34f5c8-1be9-11ea-96c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Учёные Университета Эксетера (Великобритания) изучали социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» (Кайо Сантьяго, Пуэрто-Рико). Наблюдения длились в течение семи лет. Оказалось, что самки с наиболее сильной социальной связью с другой макакой живут дольше. Критерием измерения плотности общения стали сразу несколько факторов, включая время, которое макаки проводили вместе, и время, потраченное на груминг — уход за шерстью друг друга.

Было также обнаружено, что взаимодействие с более широкой группой макак не приносит никаких преимуществ для выживания — наличие «близких друзей» или, как их называют в статье, «привилегированных партнёров» гораздо важнее.

По мнению ведущего автора исследования, доктора Сэма Эллиса из Центра исследований поведения животных Эксетера, «наличие благоприятных партнёров может быть полезным во многих отношениях». В частности, такая тесная дружба предполагает эффективное сотрудничество и успешность в формировании коалиций.

Результаты семилетних научных наблюдений были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B. Исследователи экстраполировали полученные данные и на людей, отметив, что многие биологические виды, включая человека, используют социальные взаимодействия для решения проблем с окружающей средой. Есть немало научных работ, доказывающих, что люди с устойчивыми социальными связями более здоровы, чем те, кто изолирован от общества.

Главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачёва ранее рассказала NEWS.ru о том, что лишь на одну пятую часть срок жизни человека определяется свойствами генов, остальные 80% долголетия обусловлены образом жизни.