Британские учёные создали искусственный палец для исследований коронавируса

https://static.news.ru/photo/8bb175ca-6acb-11eb-996f-96000091f725_660.jpg Фото: JACK HILL

Учёные из военной лаборатории в Портон-Дауне (Великобритания) разработали реалистичную модель человеческого пальца, чтобы изучить механизм распространения коронавируса на различных поверхностях.

Как пишет The Times, силиконовый палец полностью повторяет изгибы настоящего органа и имитирует выделение кожного жира. Макет будут прикладывать к разным материалам, содержащим коронавирус, чтобы проследить, задерживаются ли на пальце вирусные частицы. Технический эксперт лаборатории Тим Аткинс подчеркнул, что исследование является важным, так как возможность заразиться через контакт с инфицированной поверхностью уже доказана.

Учёные параллельно работают над проектом создания умных часов, способных информировать человека о заражении чумой, сибирской язвой или коронавирусом. Предполагается, что устройством будут пользоваться военнослужащие. Учёные намерены сделать девайс пригодным даже для использования во время боя.

Ранее сотрудники Университете Лилля (Франция) разработали устройство, которое может превратить любой смартфон в тест-систему для выявления коронавируса, передавал NEWS.ru. Для получения результата достаточно десяти минут. При этом, как заявлено, устройство способно выявлять наличие вируса в 90% случаев. Результат теста отображается на экране смартфона вместе с графиком и цифровыми показателями.