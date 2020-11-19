Британские учёные разработали спрей для носа от коронавируса

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Формулу спрея для носа против COVID-19 разработали учёные из Университета Бирмингема в Великобритании.

Как уточняют исследователи, для создания формулы использовались компоненты, разрешённые на использование в человеческом организме. Их предоставили регуляторы Британии, Европы и США. Это позволит в кратчайшие сроки наладить производство спрея и вывести новый продукт на рынок по упрощённой схеме.

Новый препарат создан на основе двух полисахаридов: каррагинана и геллана. Первый является антивирусным агентом, который нередко используется в пищевой промышленности, а второй может удерживаться на поверхности клеток в носу человека.

В ходе эксперимента выяснилось, что лекарство может подавлять инфекцию в течение 48 часов с момента применения.

Это означает, что препарат снижает вирусную нагрузку в теле человека, в том числе в случае передачи вируса другому человеку через кашель или чиханье, — заявил главный исследователь Ричард Моакс, передаёт РИА Новости.

Стоит отметить, что данное исследование пока не проверено научным сообществом.

Ранее NEWS.ru писал, что британские и канадские медики перечислили несколько распространённых симптомов, которые среди прочего могут свидетельствовать и о заражении коронавирусной инфекцией. На них стоит обратить внимание, так как это позволит определить болезнь даже тогда, когда человек о ней ещё не догадывается.

Так, каждый пятый инфицированный коронавирусом испытывает проблемы с пищеварением.