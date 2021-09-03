Британские учёные нашли самого древнего предка коронавируса

Самый древний предшественник коронавирусов SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, вызвавших, соответственно, вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 годах и COVID-19, существовал 21 тысячу лет назад. К такому выводу пришли учёные Оксфордского университета. Результаты их исследования публикует журнал Current Biology.

Как отмечается в материале, это почти в 30 раз древнее, чем предполагалось ранее.

Это создаёт новую перспективу для нашего понимания происхождения этих вирусов, а также предполагает, что аналогичным образом можно добиться существенного пересмотра временных шкал эволюции других вирусов, — говорится в статье.

По мнению учёных, именно 21 тысячу лет назад существовал самый ранний общий предок сарбековирусов.

Специалисты отмечают, что вирусы способны очень быстро эволюционировать, однако они должны оставаться адаптированными к своим хозяевам. Это значит, что скорость вирусной эволюции зависит от скорости эволюции их переносчиков.

В ходе исследований учёные разработали новую модель долгосрочной динамики изменения вирусов, что позволило не только вычислить общего предка коронавирусов, но и дало возможность реконструировать эволюционную историю более широкого спектра РНК- и ДНК-вирусов. Так, исследователи выяснили, что вирус гепатита С мог распространиться по земле в процессе миграции людей, анатомически схожих с современными жителями Африки. Кроме того, стало известно, что гепатит С циркулировал в популяциях животных за полмиллиона лет до этого.



Ранее стало известно, что в Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах. Он впервые был выделен в 1998 году в Малайзии. Данное заболевании периодически регистрируется в Азии. Заболевание протекает крайне тяжело и в семи из 10 случаев заканчивается трагически. Симптомами недуга является отёк мозга и нарушение работы органов дыхания.