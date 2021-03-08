Британские учёные начали специально заражать добровольцев коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a0d10818-7fec-11eb-b687-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

В Великобритании стартовала программа изучения влияния вируса на человеческий организм (Human Challenge Programme). В рамках проекта учёные специально заражают добровольцев коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Великобритании, цель проекта — улучшить и ускорить разработку вакцин от COVID-19 и методы лечения от этого заболевания. Также специалисты намерены выяснить, как на коронавирус реагирует иммунная система человека и каким образом инфицированный пациент распространяет частицы вируса вокруг себя, пишет DW.

Участников испытания подвергли воздействию вируса в безопасных и контролируемых условиях. Они круглосуточно находятся под наблюдением ученых и врачей, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

По последним данным, число привившихся от коронавируса во всём мире составило более 300 млн человек, что в 2,5 раза больше количества заражённых коронавирусом. Такие образом, привиты уже 3,8% населения Земли. Для достижения коллективного иммунитета, как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, необходимо вакцинировать около 70% жителей планеты.