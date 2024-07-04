Британские ученые выяснили, что бегемоты могут «летать» PeerJ: бегемоты могут взлетать во время бега

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Бегемоты способны ненадолго и невысоко взлетать во время бега, следует из исследования ученых Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании, опубликованного в журнале PeerJ. Профессор эволюционной биомеханики Джон Хатчинсон отметил, что изучить движение этих животных было затруднительно, поскольку в основном они находятся в воде и выходят из нее лишь ночью. Он отправил свою студентку на курорт в Северном Йоркшире и попросил ее заснять бег бегемотов.

Когда ученые изучили материал, а также другие видео с гиппопотамами, то выяснили, что большую часть времени на суше они передвигаются рысью. Более того, животные одновременно отрывают от земли то переднюю левую и заднюю правую лапы, то переднюю правую и заднюю левую. Это дало ученым повод утверждать, что бегемоты могут ненадолго взлетать. Исследование Хатчинсона и его команды позволит изучить эволюцию движений крупных животных.

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