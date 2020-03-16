https://static.news.ru/photo/21f944c2-67ad-11ea-af2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lucas Grandinetti/CC BY-SA 2.5/wikipedia.org

Бразильские учёные выяснили, что жабы вида Rhinella icterica — специализированные охотники на скорпионов. Этим земноводным не страшен яд десяти паукообразных.

Бразильские учёные под руководством Карлоса Джареда (Carlos Jared) из Института Бутантан предложили десяти жабам вида Rhinella icterica по два скорпиона Tityus serrulatus и регистрировали реакцию амфибий, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Toxicon.

Выяснилось, что земноводные с удовольствием поедали скорпионов, не испытывая дискомфорта от их укусов в ротовую полость. Позже жабам ввели дозу яда, эквивалентную 10 укусам скорпионов и жабы продолжали вести себя как ни в чём не бывало. Учёные пришли к выводу, что жабы вида Rhinella icterica — естественный хищник для скорпионов.

Отмечается, что в Бразилии наблюдается увеличение числа укушенных скорпионами людей, что может быть связано с тем, что люди стараются избавиться от соседства жаб, считая их неприятными. Учёные пришли к выводу, что необходимо демистифицировать жаб в массовом сознании, ведь это может помочь восстановить численность их популяции и защитить людей от скорпионов.

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