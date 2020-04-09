Бразильские биологи сфотографировали атаку коронавируса на живую клетку

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Учёным из Китая впервые удалось исследовать полный скелет птерозавра — джунгариптера, обитавшего в меловой период. Они выяснили, что рацион этих животных состоял в основном из моллюсков.

Его скелет был обнаружен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в начале 1960-х годов. Птерозавры были первыми позвоночными, способными совершать мощный полёт. Из-за хрупкости костей сохранение их полных останков было крайне...