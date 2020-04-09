Бразильские биологи сфотографировали атаку коронавируса на живую клетку

Исследователи из бразильского Фонда Освальдо Круза (Fiocruz) рассмотрели процесс заражения клеток организма частицами вируса SARS-CoV-2 с приближением в 2 млн раз.
Учёные задействовали мощный электронный микроскоп и использовали для опытов клетки африканской зелёной обезьяны, специально выделенные и размноженные для симуляции процессов человеческого организма.
Вирусные частицы на снимках оказались группами тёмных точек, которые пытались проникнуть в генетический материал клеточного ядра. Снимки бразильских исследователей позволили детально рассмотреть весь цикл заражения.
Когда началась пандемия, слово, которое я использовал бы, чтобы описать нашу работу, было отчаяние. Но теперь дух сотрудничества всё больше укрепляется. Наука — это наша стратегия выхода из кризиса, — цитирует The Telegraph учёного Ника Каммака.
Как писал NEWS.ru, начавшаяся в КНР пандемия COVID-19 за неполные четыре месяца охватила около 1,5 млн человек и ударила по мировой экономике.