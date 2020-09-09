Борьбу с глобальным потеплением путём посадки лесов поставили под сомнение

https://static.news.ru/photo/988d64fa-f296-11ea-a140-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/imagebroker.com/Global Look Press

Новое исследование выявило, что чем больше углекислого газа собирается в воздухе, тем быстрее растут деревья, но при этом тем меньше они живут.

Эти данные могут свести на нет надежду на сдерживание глобального потепления с помощью посадки лесов. Деревья связывают до четверти всех выбросов углекислого газа, вырабатываемого человечеством, являясь таким образом главным союзником людей в борьбе с глобальным потеплением. Считалось, что рост содержания СО 2 в атмосфере позволяет растениям быстрее набирать массу, поглощая всё большие объёмы газа. Это явления учитывается во всех прогностических климатических моделях. Однако в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, отмечается , что ускоренный рост деревьев ведёт к сокращению срока их жизни. Таким образом, борьба с потеплением с помощью высадки лесов может оказаться не такой эффективной, как считалось ранее.

Учёные изучили годовые кольца на более чем 200 тысячах древесных спилов из разных уголков планеты, показав, что зависимость между скоростью роста и продолжительностью жизни проявляется повсеместно, в том числе и в тропических широтах, где растёт основной объём «поглотителей» углекислого газа. Возможно, деревья компенсируют ускоренный рост тем, что вкладывают меньше ресурсов на защиту от негативных факторов среды, таких как засухи или нашествие насекомых.

Таким образом, способность лесов связывать углекислый газ по мере вытеснения «медленных» растений «быстрыми» может снизится. Учёные отмечают, что представление о возможности сдержать накопление продуктов сжигания ископаемого топлива путём высадки быстрорастущих лесов не выдержало научной проверки.

Как писал NEWS.ru, ранее международная группа исследователей выяснила, что скорость таяния в Арктике была недооценена. Согласно их данным, температура росла в среднем на 1 градус каждое десятилетие в течение 40 лет.