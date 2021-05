Биологи заявили о создании вакцины от новых видов мутаций коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный прежде квазикристалл обнаружен группой исследователей из США и Италии на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» в Аламогордо. Он образовался там при взрыве в 1945 году, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Издание отмечает, что квазикристалл оказался соединением состава Si61Cu30Ca7Fe2 и по структуре является икосаэдром. Его обнаружили в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередач, которое...