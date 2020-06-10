Биологи: яйцеклетка имеет самостоятельный выбор, вопреки выбору женщины

https://static.news.ru/photo/b66956c6-abad-11ea-94bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Группа учёных под руководством Дэниела Брайсона из Манчестерского университета выяснила, что яйцеклетка может самостоятельно принимать решение об оплодотворении. Она может притягивать или отталкивать сперматозоиды и тем самым подтверждать или игнорировать выбор полового партнёра женщины.

Биологи сообщили, что подобный механизм уже давно был замечен у животных, однако было неизвестно, что и у людей яйцеклетка избирательна.

Большинство этих механизмов известны для других млекопитающих, но не для человека. Тем не менее нет никаких причин думать, что у людей нет никаких механизмов скрытого выбора, и даже есть подозрение, что именно он отвечает за неравновесное распределение полов в популяции — у людей в среднем мальчики рождаются чуть чаще, чем девочки, — сообщает портал «N+1».

Уточняется, что при спаривании нет гарантии, что самка будет оплодотворена. Она может ограничить выживаемость сперматозоидов внутри матки, снизить их подвижность или просто выбросить сперму из половых путей. Кроме того, яйцеклетка способна направлять сперматозоиды. Этот механизм называется «скрытый женский выбор» (Cryptic female choice).

Движение сперматозоидов действительно зависит от придирчивости яйцеклеток, а не от неспецифических факторов вроде вязкости среды, — привели результаты исследования на портале.

На данный момент неизвестно, что именно влияет на выбор яйцеклетки и как это отражается на потомстве. Учёные полагают, что это может быть связано с генетической совместимостью, но пока не могут дать однозначное объяснение этому явлению.

Как писал NEWS.ru ранее, врач-гинеколог Юлиана Абаева посоветовала женщинам рожать в первый раз «в раннем репродуктивном возрасте» до 35 лет. Она пояснила, что после 35 лет и до менопаузы наступает поздний репродуктивный возраст. Врач также не рекомендовала рожать после 40 лет, так как роды в позднем возрасте имеют риски как для здоровья матери, так и ребёнка.