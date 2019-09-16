Химические вещества, с помощью которых кошки общаются, метят территорию или отпугивают врагов, в основном производят не сами животные. За это отвечают бактерии, живущие с ними в симбиозе, выяснили американские учёные.
Результаты исследования опубликовал научный журнал
Оказалось, что «лабораторные» микроорганизмы выделяют 67 разных химических веществ. В секрете кошки учёные нашли 52 соединения, причём 51 из них совпало с теми, что выделяют бактерии.
Исследователи резюмируют: микробы действительно производят значительную часть секрета кошек. Вместе с тем это открытие оставляет много вопросов: почему разные особи пахнут по-разному? Как бактерии попадают в организм кошек? На них учёные планируют ответить в будущих исследованиях.
Ранее исследователи из Уральского аграрного университета рассказали, почему домашние кошки стали жить дольше. По их мнению, это связано с ростом качества жизни в России в целом. Так, жизнь питомцев удлинилась с 10–12 лет до 15–17. Немаловажную роль в этом играет корм, который в настоящее время в большинстве своём сбалансирован. Вакцинация и квалифицированная ветеринарная помощь стали доступными и повсеместными.
Специалисты также отметили, что из всех заболеваний, с которыми сталкиваются современные кошки, основные позиции занимают сердечно-сосудистые и почечно-каменные патологии, писал News.ru.