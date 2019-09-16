https://static.news.ru/photo/56e41a02-d876-11e9-82b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Химические вещества, с помощью которых кошки общаются, метят территорию или отпугивают врагов, в основном производят не сами животные. За это отвечают бактерии, живущие с ними в симбиозе, выяснили американские учёные.

Результаты исследования опубликовал научный журнал PLOS ONE . Биологи из Калифорнийского университета изучили секрет анальных желёз домашней кошки бенгальской породы. Учёные разделили полученные образцы на две части. Одну поместили в лабораторные условия для выращивания. Другую проанализировали на химический состав.

Оказалось, что «лабораторные» микроорганизмы выделяют 67 разных химических веществ. В секрете кошки учёные нашли 52 соединения, причём 51 из них совпало с теми, что выделяют бактерии.

Исследователи резюмируют: микробы действительно производят значительную часть секрета кошек. Вместе с тем это открытие оставляет много вопросов: почему разные особи пахнут по-разному? Как бактерии попадают в организм кошек? На них учёные планируют ответить в будущих исследованиях.

Ранее исследователи из Уральского аграрного университета рассказали, почему домашние кошки стали жить дольше. По их мнению, это связано с ростом качества жизни в России в целом. Так, жизнь питомцев удлинилась с 10–12 лет до 15–17. Немаловажную роль в этом играет корм, который в настоящее время в большинстве своём сбалансирован. Вакцинация и квалифицированная ветеринарная помощь стали доступными и повсеместными.

Специалисты также отметили, что из всех заболеваний, с которыми сталкиваются современные кошки, основные позиции занимают сердечно-сосудистые и почечно-каменные патологии, писал News.ru.