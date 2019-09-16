Фото: Сергей Булкин/News.ru

Химические вещества, с помощью которых кошки общаются, метят территорию или отпугивают врагов, в основном производят не сами животные. За это отвечают бактерии, живущие с ними в симбиозе, выяснили американские учёные.

Результаты исследования опубликовал научный журнал PLOS ONE. Биологи из Калифорнийского университета изучили секрет анальных желёз домашней кошки бенгальской породы. Учёные разделили полученные образцы на две части. Одну поместили в лабораторные условия для выращивания. Другую проанализировали на химический состав.

Оказалось, что «лабораторные» микроорганизмы выделяют 67 разных химических веществ. В секрете кошки учёные нашли 52 соединения, причём 51 из них совпало с теми, что выделяют бактерии.

Исследователи резюмируют: микробы действительно производят значительную часть секрета кошек. Вместе с тем это открытие оставляет много вопросов: почему разные особи пахнут по-разному? Как бактерии попадают в организм кошек? На них учёные планируют ответить в будущих исследованиях.

Ранее исследователи из Уральского аграрного университета рассказали, почему домашние кошки стали жить дольше. По их мнению, это связано с ростом качества жизни в России в целом. Так, жизнь питомцев удлинилась с 10–12 лет до 15–17. Немаловажную роль в этом играет корм, который в настоящее время в большинстве своём сбалансирован. Вакцинация и квалифицированная ветеринарная помощь стали доступными и повсеместными.

Специалисты также отметили, что из всех заболеваний, с которыми сталкиваются современные кошки, основные позиции занимают сердечно-сосудистые и почечно-каменные патологии, писал News.ru.

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