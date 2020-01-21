https://static.news.ru/photo/3f2b2f30-3c31-11ea-80d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doreen Zorn/imageBROKER.com/Global Look Press

Чешские биологи вывели новую породу кур, на которую не действует вирус лейкоза птиц. С середины XX века эта болезнь во многих странах вызывала массовые эпидемии «заразного» рака крови среди кур-несушек.

Одиночная мутация в гене chNHE1 сделала кур неуязвимыми к действию сразу пяти самых распространённых разновидностей этого вируса. Однако пока остаётся непонятным, сможет ли патоген приспособиться к этому изменению и адаптироваться к новой структуре chNHE1, — говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Группа биологов из Института молекулярной генетики Чешской академии наук в Праге адаптировали популярный геномный редактор CRISPR/Cas9 для работы с эмбриональными клетками пернатых. После генетических манипуляций они возвращали отредактированные геномы в организм птиц, и они давали потомство уже с изменённой ДНК. Вмешательство не повлияло на их здоровье и поведение, зато дало птицам абсолютную защиту от вирусного рака крови.

Как писал NEWS.ru, по данным Роспотребнадзора, на пяти фермах северо-востока Польши зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа птиц A(H5N8), забиты уже десятки тысяч индеек, кур и уток, однако риск существует ещё для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от этих ферм. Ведомство рекомендует россиянам при поездке в Польшу избегать контактов с птицей на рынках и открытых водоёмах, а также не покупать мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли.