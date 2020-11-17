Биологи впервые точно определили состав слюны

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Используя метод транскриптомики, биологи из США выяснили, какой набор белков производит каждая пара слюнных желёз и какую функцию они выполняют в составе слюны. Слюна является сложной биологической жидкостью. В её состав входит смесь разных белков, вырабатываемых тремя парами крупных слюнных желёз — подчелюстными, околоушными и подъязычными, а также множеством мелких слюнных желёз полости рта.

Слюна необходима во время дегустации, пищеварения, глотания, для защиты от патогенных процессов. Белки во рту формируют «армию», которая постоянно работает, чтобы защищать нас. До этого у учёных было представление о белках, которые содержатся во рту, но не было полной картины их происхождения. Мы устранили этот пробел, — рассказал один из участников проекта Омер Гоккумен из Колледжа искусств и наук Университета Буффало (США).

Например, эксперты доказали, что в околоушных и подчелюстных железах вырабатывается большой объём амилазы. Это фермент, помогающий переваривать крахмал. В подъязычных производится, главным образом, трансфераза GalNAc — вещество, важное для запуска процесса О-гликозилирования — связывания сахаров с белками слюны. Авторы докладов верят, что плоды их трудов откроют путь к более широкому использованию слюны в медицинской диагностике.

Накануне китайские учёные выяснили, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа. Они изучили данные о диете 8545 граждан, собранные с 1991 по 2009 год.

Выяснилось, что более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25%. У тех, кто ежедневно употреблял более 50 граммов (примерно столько весит одно яйцо), риск заболевания возрастал на 60%. При этом, как отметили учёные, среди женщин показатель был выше, чем среди мужчин.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что вещество, присутствующее в большинстве домов, может спровоцировать развитие диабета даже у человека, не злоупотребляющего сахаром.