Биолог заявил о необходимости «сплющить» пик эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/635da896-7c06-11ea-b339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gianni Schicchi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) необходимы. Но их надо дополнить усиленным тестированием населения, особенно с целью выявления бессимптомных носителей, рассказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

По его словам, карантин позволит «сплющить» пик вспышки и пролечить максимальное число пациентов. Он добавил, что для эффективной работы специалистов необходимо выпускать в десятки раз больше качественных тестов на COVID-19.

Надо обязательно анализировать всех контактных, выявлять среди них инфицированных, помещать их в санатории, изоляторы с тем, чтобы они справились с инфекцией... и их можно выпускать на волю, выдавая сертификат (о полученном иммунитете к коронавирусу. — NEWS.ru.), — рассказал учёный во время лекции на YouTube-канале NSU Life.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи. В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор создал три прототипа вакцины от коронавируса нового типа. База одного из препаратов уже используется и полностью безопасна. Как отметили в ведомстве, перед выпуском перспективные вакцины проверят на 60 добровольцах.