Биолог: все частицы коронавируса в мире могут уместиться в «банке с колой»

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Учёный в области математической биологии университета Бата в Великобритании Кристиан Йейтс выяснил, что все вирусные частицы, вызывающие COVID-19, смогли бы уместиться в стандартной банке из-под газировки.

В статье, опубликованной в журнале Conversation, говорится, что при расчёте исследователь использовал мировые показатели новых случаев заболевания коронавирусом, а также оценки вирусной нагрузки. Оказалось, что в мире одновременно существует около двух квинтиллионов вирусных частиц COVID-19.

Йейтс пояснил, что хотя количество частиц чрезвычайно велико и примерно равно числу песчинок на планете, однако размер их крайне мал: радиус одной вирусной частицы в тысячу раз меньше радиуса человеческого волоса, а диаметр равен 100 нанометрам.

Выяснив объём вирусной частицы, специалист умножил его на число частиц. В результате он получил общий объём одновременно существующих частиц в мире — 120 миллилитров. Было принято во внимание, что частицы имеют сферическую форму, поэтому между ними останется пустое пространство. Даже при этом условии общий объём составит 160 миллилитров и «не заполнит банку с колой».

Поразительно, что все проблемы и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут вызвать лишь несколько глотков того, что, несомненно, было бы худшим напитком в истории, — заключил Йейтс.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о наиболее простом способе снизить риск заражения коронавирусом. Концентрация патогенов, по его словам, резко снижается при достаточной вентиляции помещений и влажной уборке. Он заметил, что наибольший риск заразиться коронавирусом есть у людей, которые находятся в замкнутых помещениях. Именно в таких местах создаётся высокая концентрация патогенов. К помещениям повышенного риска Жемчугов отнёс квартиры, офисы, общественный транспорт.

Самым простым и действенным способом защиты от вируса в таких условиях Жемчугов назвал усиленную вентиляцию и проветривание помещений. Необходимо также делать влажную уборку, напомнил Жемчугов. Обе меры являются достаточно эффективными, если рядом есть так называемый сверхраспространитель коронавируса — бессимптомный носитель, выделяющий большое количество вирусов, писал NEWS.ru.