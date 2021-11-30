Биолог рассказала о заражении сразу двумя штаммами COVID-19

Биолог рассказала о заражении сразу двумя штаммами COVID-19Биолог Баранова рассказала о возможности заражения несколькими штаммами COVID-19
Человек теоретически может заразиться сразу несколькими штаммами коронавируса, но после их попадания в организм, сильный вариант вируса вытеснит слабый. Об этом заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. В интервью Lenta.ru она назвала неважным для человека, количество заразивших его штаммов.
Эти вирусы начнут конкурировать между собой, чтобы занять человеческие клетки. То есть для человека будет неважно, инфицировался он тремя, двумя штаммами или одним. На раннем этапе какая-то из разновидностей вируса победит. Чтобы несколько вариантов коронавируса остались надолго — это вряд ли, — пояснила доктор биологических наук.
Она добавила, что и в человеческих популяциях, которые заражены вирусом, происходят похожие процессы.
Точно так же, как будут конкурировать вирусы в популяции. Когда идёт конкуренция, то, как правило, вирусы не идут друг с другом нос в нос длительное время. Кто-то начинает побеждать и занимает всё пространство, — отметила Баранова.
При этом сочетание коронавируса с другим заболеванием является явлением распространённым.
Инфекция сразу коронавирусом и вирусом какой-то другой разновидности простуды — бывает. Такая картина есть примерно у десяти процентов больных. Течёт обычно, как просто коронавирус, — подчеркнула биолог.
Ранее стало известно, что коронавирус в Японии исчез, потому что в белке nsp14 местного «дельта»-штамма накопились мутации, которые «испортили» инфекцию, заявила Анча Баранова. «Испорченный» белок отвечал за способность COVID исправлять свои мутации, но в итоге спровоцировал появление производных с ослабленными функциями, пояснила она.