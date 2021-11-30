Биолог рассказала о заражении сразу двумя штаммами COVID-19

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Учёные из Кембриджского университета выяснили, как изменится внешний вид человека под воздействием глобального потепления. Согласно данным, полученным в результате анализа сведений о внешности Homo sapiens, кожа людей станет более тёмного оттенка, а мозг и тело уменьшатся, сообщил «МИР 24».

Специалисты изучили около 300 собранных окаменелостей Homo sapiens, живших в разные эпохи и в разных частях света. Во внимание исследователи брали и такой фактор, как климат, в котором жили конкретные...