Биолог рассказал, придёт ли в Россию шестая волна пандемии COVID-19

Новая коронавирусная инфекция — COVID-19 — «не исчезнет», поэтому расслабляться не стоит, вопрос в том, в какую сторону будет эволюционировать коронавирус какие свойства будут у новых его вариантов, рассказал NEWS.ru молекулярный биолог профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов. Таким образом он прокомментировал прогноз математика Алексея Боровкова о том, что шестая волна пандемии начнётся в России уже в июне 2022-го.

Взаимодействие с хозяином (человеком) генетического паразита (вируса) — может быть как сейчас эпидемическим, а может быть эндемическим. При эпидемии количество заражаемых людей увеличивается во времени. При эндемической ситуации количество заражённых во времени постоянно. Я думаю, что после того как все, или практически все люди переболеют или вакцинируются. (А, скорее всего, и то, и другое), мы придём к эндемической ситуации, потому что ни прививки, ни происшедшие ранее заболевания не приводят к возникновению длительного иммунитета, — рассказал Северинов.

Спикер подчеркнул, что именно поэтому «в популяции всегда будет значительное количество людей, у которых иммунная защита кончается и они будут болеть.

Вообще-то, при эндемическом инфекционном заболевании как количество инфицированных, так и количество умирающих может быть велико. Надеюсь, что в случае с COVID-19 это будет не так, — отметил Северинов.

Пятая волна заболевания коронавирусом, которая сейчас идёт в России, не будет завершающей. После неё будет новый всплеск заражений, сообщил РИА Новости глава Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбГУ математик Алексей Боровков. По прогнозу специалиста, шестая волна накроет страну уже в июне.

Учёный на примере Петербурга рассказал, как будет развиваться новая вспышка COVID-19. По мнению Боровкова, рост заболеваний будет связан с наплывом туристов в летний период. Кроме того, он не исключил появления нового штамма коронавируса.

Ранее профессор центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна коронавируса в России, связанная со штаммом «омикрон», может продлиться до апреля. Начиная с первых чисел февраля и сейчас Россия живёт в обстановке пика, считает эксперт. Он выразил уверенность, что количество заражённых за сутки больше не будет расти.