Биолог призвал запретить продажи летучих мышей в России

https://static.news.ru/photo/9564d07a-7e6e-11ea-a0e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franz Christoph Robiller/imageBROKER.com/Global Look Press

Торговлю живыми и высушенными летучими мышами, а также частями их тела следует полностью ограничить на территории России для уменьшения вероятности появления новых вирусов. Об этом заявил специалист по биологии рукокрылых из МГУ Илья Артюшин.

Необходимо понимать, что торговля рукокрылыми в России существует. Все эти животные были изъяты из природы, и поэтому они представляют дополнительный фактор риска, — цитирует ТАСС учёного.

Учёные пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, является сородичем коронавирусов, поражающих подковоносых летучих мышей, обитающих в Китае и Юго-Восточной Азии. Биолог считает, что борьба с подобными инфекциями и предотвращение их появления в будущем не должны подразумевать физическое уничтожение летучих мышей, так как эта мера уже была признана неэффективной в середине прошлого века.

Важнее вести постоянные наблюдения за рукокрылыми и циркуляцией вирусов в их популяции. Такие наблюдения в России сейчас проводят только энтузиасты, — сообщил Артюшин.

Как писал NEWS.ru, продажа и приготовление непромысловых животных в России могут оказаться вне закона. Идея ввести такую меру принадлежит депутату Заксобрания Ленинградской области Владимиру Петрову, который направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко соответствующее обращение. По его словам, в России существуют заведения, где посетителям предлагают попробовать блюда нетрадиционной кухни, где в меню включены обезьяны, редкие морепродукты, летучие мыши и змеи. Депутат считает, что уже сейчас стоит начать планировать действия, которые помогут избежать повторения пандемий в будущем.