Биолог предложила не сравнивать штамм «омикрон» с лихорадкой Эбола

Степень опасности нгового штамма коронавируса «омикрон» и лихорадку Эбола по степени опасности не стоит. Они в разной степени воздействуют на организм. При этом случаи бесконтактной передачи вируса могут говорить о его высокой способности к распространению. Об этом в интервью ТАСС рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

Говорить о том, что новый вирус как лихорадка Эбола? <...> У молодого населения в Африке врачи наблюдали вирус, были очень странные симптомы, но не ужасные. В основном это проявлялось в чудовищной усталости, которая потом проходила, повышении температуры. Это не как Эбола, — отметила Баранова.

Она подчеркнула, что пока специалисты не наблюдали, как проявляет себя новый вирус у пожилых, но вновь предложила не сравнивать его с Эболой.

При этом Баранова отметила, что случаи бесконтактной передачи штамма «омикрон» могут говорить о высокой способности к распространению. В качестве примера она привела случай заражения, произошедший в Гонконге, когда два человека находились на карантине и были помещены в разные номера через коридор.

Они не встречались лично. Речь идет о том, что один прошел по коридору, по которому ранее проходил другой с неплотно прилегающей маской или без нее. Так что уровень передачи может быть довольно высоким, — сказала биолог.

Баранова считает, что новая разновидность вируса возникла не на основе дельта-штамма. При этом она опасается, что «омикрон» получит распространение наряду с «дельтой» и также начнёт поражать вакцинированых граждан.

То есть больший уровень антител потребуется для защиты. Каковы эти единицы нейтрализации, пока угадать невозможно, — сказала биолог.

Ранее Анча Баранова заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» с долей вероятности способна формировать несколько более крепкий иммунитет к новому штамму коронавируса — «омикрон», нежели это делают другие препараты от COVID-19.