Биолог посоветовала людям поменять стратегию выживания

https://static.news.ru/photo/2f2268a8-8513-11ea-9f46-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Jvorgen Fromme/augenklick/Global Look Press

Человечество сможет избежать повторения пандемий, если поменяет стратегию выживания как вида. Сейчас она приводит к разрушению среды обитания.

Об этом заявила биолог, участник конференций по конвенциям ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова, сообщает РИА Новости.

По её словам, при сохранении нынешней стратегии победа над коронавирусом не спасёт людей, поскольку через два года случится ещё какая-нибудь пандемия.

Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма, — сказала эксперт.

Воронцова отметила, что на дне океана найдено большое количество месторождений редкоземельных металлов. И люди считают, что это надо достать. Она уточнила, что существуют машины, которые будут «сгрызать» дно на глубине 4–5 км, а при такой добыче в воде будет взвесь, затемняющая толщу океана.

И это точно будет влиять на живые организмы и на температуру океана, — уверена эксперт.

В это же время на суше из-за интенсивного сельского хозяйства происходит истощение почвы. Поэтому человечеству следует сменить паразитарную стратегию по отношению к природе и нормальному симбиозу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что биологи из Китая, Соединённых Штатов и Канады сообщили о заразности коронавируса. Вирус может инфицировать всех млекопитающих, за исключением крыс и мышей. Больше всего заражению подвержены кролики. SARS-CoV-2 попадает в клетки животных через молекулы белка ACE2, которые покрывают определённые типы клеток лёгких.