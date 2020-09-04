Биолог опроверг возможность заражения COVID-19 от летучих мышей в России

https://static.news.ru/photo/7f867ba4-ef67-11ea-bdde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imageBROKER.com/Global Look Press

Обитающие в России летучие мыши не могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Они могут заразить человека бешенством, но такой риск ниже, чем от укуса кошки или собаки. За последние 50 лет было зарегистрировано не более 10 таких случаев. Об этом заявил биолог, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин.

Эксперт напомнил, что коронавирусов в мире существует больше сотни, но опасными для человека являются только три типа, однако их нет в популяции существующих в фауне России видов.

Вероятность получить именно такой коронавирус от летучей мыши, один из трёх известных, можно считать, что её почти нет. Понятно, что разное бывает, мы многое не знаем, но это крайне маловероятное событие, — рассказал Артюшин журналистам РИА Новости.

Биолог отметил, что непросто передать вирус напрямую от летучей мыши к человеку. Опасные для человека коронавирусы передавались от рукокрылых через промежуточных хозяев. Чтобы заразиться непосредственно от летучей мыши, нужно съесть сырое животное или контактировать с большим количеством помёта без средства защиты.

Какой-то контакт, когда мышь залетела к вам в комнату, вы её поймали тряпкой и выпустили в окно, он с исчезающе малой вероятностью может привести к передаче вируса, — отметил специалист.

По его словам, если человеку нужно убрать большое количество помёта летучей мыши на чердаке или в ремонтируемом доме, то лучше минимизировать контакт и надеть респиратор. Также следует соблюдать средства гигиены, общаясь с дикими животными.

Эксперт напомнил, что крайне мало информации о передаче от летучих мышей каких-либо вирусов, кроме бешенства. Если они и есть, то не вызывали страшных последствий или тяжёлых лихорадок.

Артюшин также рассказал, что нужно делать, если рукокрылое залетело к человеку в дом. Летучую мышь нужно поймать с помощью толстой тряпки или в перчатках и поместить в контейнер. Если животное здорово, то можно выпустить его на волю, дождавшись, когда наступит вечер, а если ранено, то отправить в центр реабилитации. Такие организации есть в разных российских городах.

NEWS.ru писал, что молекулярные биологи из США нашли мутацию COVID-19, которая сделала его опасным для человека. Это изменение длиной всего в одну букву-нуклеотид находится на участке S2M — особом некодирующем сегменте РНК коронавируса, который есть в геномах многих других типов вирусов.