Биолог оценил перспективы крионирования тела после смерти

Заморозка человека после смерти является неправильным направлением геронауки, к тому же сама процедура сложная и несовершенная, а разморозка — задача вообще нерешённая. Об этом «Газете.Ru» рассказал биолог, научный директор компании Deep Longevity, которая занимается разработкой биологических препаратов, Фёдор Галкин.

По словам биолога, он скептически относится к крионированию. Никто из учёных не может сказать, когда появятся технологии, которые позволят размораживать людей и возвращать их к жизни. Галкин считает, что сейчас гораздо оптимистичней выглядит перспектива продлевать жизнь живым людям.

Много где эта процедура принципиально запрещена или является неподобающим способом захоронения. Я считаю, что это идеологически неправильное направление геронауки, — сказал специалист.

Ранее в Подмосковье произошёл конфликт между двумя компаниями, предлагающими услуги по крионированию. Совладельцы не смогли поделить десятки тел, замороженных для дальнейшего воскрешения, в Сергиевом Посаде. Гендиректора компании «КриоРус» Викторию Удалову обвиняют в краже контейнеров с замороженными телами.

Известно, что компания «КриоРус» была создана в 2005 году как проект Российского трансгуманистического движения. Предприятие обязалось заниматься заморозкой и хранением тел умерших до тех пор, пока учёные не найдут способ их вернуть к жизни.