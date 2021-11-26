Биолог назвала «Спутник» немного более устойчивым к штамму «омикрон»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» с долей вероятности способна формировать несколько более крепкий иммунитет к новому штамму коронавируса — «омикрон», нежели это делают другие препараты от COVID-19. Причиной явояется формат вакцины. Об этом заявила в интервью ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

По словам Барановой американская фирма Pfizer уже объявила о том, что в течение двух недель проведёт эксперименты по нейтрализации штамма и объявит, насколько данный вариант вируса слабее взаимодействует с антителами.

Эти данные в принципе будут иметь отношение и ко всем остальным вакцинам, которые используют полноразмерный антиген. Данные, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для «Спутника», — сообщила она.

Баранова также отметила, что в целом у «Спутника V» дела могут обстоять «несколько получше» — на некоторые проценты.

Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины. Но разница может оказаться очень небольшой, — подчеркнула биолог.

Учёный убеждена, что существующие вакцины окажутся, скорее всего, менее действенными против нового штамма

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, некоторые из них указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.

Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти заявил, что существующие вакцины от коронавируса могут существенно снизить риск тяжёлого течения болезни при заражении штаммом «омикрон».