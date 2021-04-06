Биофизики рассказали, когда в аптечках россиян появится искусственная кожа

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Разработанную Институтом теоретической и экспериментальной биофизики РАН искусственную кожу могут начать производить в промышленных масштабах уже в ближайшие год-два. Об этом сообщила заведующая лабораторией роста клеток и тканей института Ирина Селезнёва.

По словам специалиста, сейчас исследователи ищут инвестора, который вложился бы в проект. Селезнёва считает, что облегчить организацию производства могло бы создание в подмосковном городе Пущино технопарка, передаёт «Радио 1».

Мы сейчас в Пущино пытаемся продвинуть проект технопарка именно для таких целей. Потому что очень много разработок учёных останавливается на стадии публикации, в лучшем случае — патента. А крупные фармкомпании интересуют только разработки, которые уже прошли все доклинические и клинические испытания, — отметила она.

Как считает Селезнёва, в случае благоприятного стечения обстоятельств этот инновационный материал поступит в больницы и поликлиники уже через год-два. Кроме того, благодаря его удобству в хранении и использовании он может заменить пластырь в домашней аптечке.

Эта плёнка может храниться при комнатной температуре, употребляться хоть в хирургическом отделении, хоть в поле. Это должно быть как лейкопластырь — в каждой аптечке. Кроме того, применять искусственную кожу можно и в ветеринарии, — пояснила заведующая лабораторией.

По её словам, в настоящее время работа над искусственной кожей продолжается. Учёные планируют создать её аналог для внутреннего применения, в частности, для восстановления эпителия желудка при гастрите.

Ранее, как писал NEWS.ru, сообщалось, что биофизики из Пущино создали ткань, позволяющую заживлять раны и повреждения на коже. Такая «искусственная кожа», защищает больное место от механических повреждений и вредоносных инфекций, а также создаёт оптимальные условия для роста клеток. Кроме того, ткань пропускает воздух и водные пары, «чтобы рана под таким покрытием не высыхала и не мокла».