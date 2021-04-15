Беспохмельную водку случайно создали в России

https://static.news.ru/photo/352110fa-9e6d-11eb-95b7-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Самый желаемый продукт на российском алкогольном рынке случайно придумали новосибирские учёные. Николай Баранов и Оксана Афанасьева из Академгородка сибирской столицы придумали водку, от которой не бывает похмелья.

Как сообщил Telegram-канал Mash Siberia, получился алкогольный напиток во время экспериментов по созданию лекарства для больных сахарным диабетом второй степени. За основу был взят лишайник ягеля, который с удовольствием едят северные олени.

Дело в том, что это растение выводит токсины из организма. И учёные стали добавлять выделенные из него олигосахариды в разные жидкости. Когда очередь дошла до водки, выяснилось, что при добавлении лишайника напиток сохраняет крепость, но лишается вредных свойств.

Интоксикация организма после распития такой водки уменьшается в 20 раз, токсическое действие алкоголя — в два-три раза, и в шесть раз — уменьшается скорость образования алкозависимости.

Медики решили, что нужно вернуться к изучению свойств ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. О водке же они говорят, что её производство — «дело будущего». Нужно подготовиться, чтобы можно было его воплощать в реальную жизнь.

Ранее NEWS.ru писал, что наибольшей популярностью у магазинных воров в Москве пользуются водка и коньяк стоимостью до 600 рублей. Другие виды алкогольной продукции их интересуют значительно меньше.