https://static.news.ru/photo/d3f2b418-4bf8-11ea-b035-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Международная группа учёных установила связь между приёмом ибупрофена и мужским бесплодием.

Исследователи выяснили, что приём более двух доз — от 1 200 миллиграммов — болеутоляющего препарата заметно снижает уровень тестостерона в организме, что ведёт к снижению мышечной массы, усталости и мужскому бесплодию при постоянном употреблении.

Мы обеспокоены фертильностью мужчин, которые долгое время употребляют эти препараты. <...> Они являются хорошими обезболивающими, но некоторые люди используют их, не думая о них как о настоящих лекарствах, — отметил в комментарии Guardian Дэвид Мёбьерг Кристенсен из Университета Копенгагена.

Руководивший исследованиями во Французском национальном институте здравоохранения Бернар Жегу заявил, что ибупрофен безвреден для облегчения зубной боли или любого другого краткосрочного применения. Препарат опасен лишь при регулярном использовании.

По мнению исследователей, постоянный приём обезболивающих также повышает риск сердечных заболеваний.

Учёные провели исследования на добровольцах от 18 до 35 лет и выявили у большинства компенсированный гипогонадизм — вынужденную выработку организмом дополнительного тестостерона.

Как писал NEWS.ru, исследователи из Гонконга разработали генератор, который способен из одной капли воды выработать энергию, достаточную для ста светодиодных лампочек.