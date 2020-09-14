Бельгийские учёные обнаружили новую причину смерти пациентов с COVID

https://static.news.ru/photo/7ca6d29e-f6ce-11ea-8069-fa163e074e61_660.jpg Фото: jarmoluk /pixabay.com

Учёные из Льежского университета в Бельгии обнаружили ещё один фактор, который может приводить к смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

Исследователи выявили ДНК-ловушки, которые образуются в лёгких, дыхательных путях и кровеносных сосудах пациентов с COVID, а затем приводят к тяжёлым последствиям, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что иммунные клетки, которые действуют как первая защита против инфекции и называются нейтрофилами, образуют ДНК-ловушки. Если иммунных клеток становится очень много, то они могут оказывать вредное токсичное воздействие на организм. И тогда в организме начинают развиваться аутоиммунные и хронические воспалительные заболевания.

Нейтрофилы также способны выпускать свою собственную ДНК в ходе нетоза — формы клеточной гибели. При массовом высвобождении такие ДНК-ловушки, использующиеся организмом в борьбе с вирусами, могут вызвать повреждения тканей, — приводят сообщение на портале.

Следы нетоза были обнаружены в лёгких, дыхательных путях и кровеносных сосудах пациентов с коронавирусной инфекцией. Нетоз провоцирует закупорку сосудов и повреждение лёгких, а затем ведёт ведет к цитокиновому шторму.

Результаты исследования о новой причине смерти пациентов с коронавирусной инфекцией были опубликованы в научном издании EurekAlert!

Как писал NEWS.ru ранее, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предупредил, что уровень смертности в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа повысится в октябре и ноябре 2020 года. Он отметил, что Европу ждёт вторая волна коронавируса, и по прогнозам, количество случаев заражения увеличится и, как следствие, возрастёт количество летальных исходов.