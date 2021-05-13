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Австралийские учёные изобрели вакцину-пластырь от вируса денге

17:02, 13 мая 2021

Учёные из Университета Квинсленда (Австралия) разработали новую вакцину против вируса денге. По словам изобретателей, препарат показал эффективность 100%. К тому же он может выпускаться в форме пластыря, что облегчит в будущем его применение, сообщает «Ридус».

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