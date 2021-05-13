Учёные из Университета Квинсленда (Австралия) разработали новую вакцину против вируса денге. По словам изобретателей, препарат показал эффективность 100%. К тому же он может выпускаться в форме пластыря, что облегчит в будущем его применение, сообщает «Ридус».
Австралийские учёные изобрели вакцину-пластырь от вируса денге
Наталья Поликарпова
17:02, 13 мая 2021
News.ru
https://news.ru/public/desktop/images/logo/logo.png
https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg
Новости
Выбор редакции
Выбор читателей
Наука Учёные предупредили об опасности новой катастрофы в Чернобыле
17:47, 12 мая 2021
Загрузка...
Новости СМИ2
Лесные пожары стали широко распространённым явлением на Земле чуть более 380 млн лет назад, когда растения в своей эволюции достигли определённого этапа. К таким выводам пришли исследователи из Алабамского университета, результаты их работы опубликованы в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.
Первые локальные возгорания, вызванные извержениями вулканов или молниями, происходили ещё 420 млн лет назад, однако они не смогли распространиться на большую площадь из-за того, что флора тех времён состояла из...
Австралийские учёные изобрели вакцину-пластырь от вируса денге
Австралийские учёные изобрели вакцину-пластырь от вируса денге