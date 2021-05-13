Австралийские учёные изобрели вакцину-пластырь от вируса денге

Лесные пожары стали широко распространённым явлением на Земле чуть более 380 млн лет назад, когда растения в своей эволюции достигли определённого этапа. К таким выводам пришли исследователи из Алабамского университета, результаты их работы опубликованы в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Первые локальные возгорания, вызванные извержениями вулканов или молниями, происходили ещё 420 млн лет назад, однако они не смогли распространиться на большую площадь из-за того, что флора тех времён состояла из...