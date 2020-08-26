Астрономы раскрыли одну из загадок Млечного Пути

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Исследователи из Университета Суррея (Великобритания) и Потсдамского астрофизического института (Германия) раскрыли парадокс галактического бара или перемычки. Он заключается в том, что разные наблюдения дают спорные оценки скорости движения и размера центральных областей нашей галактики — Млечного Пути.

Итоги работы учёных опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Большинство спиральных звёздных скоплений, такое как наше, являются крупными структурами звёзд, в центре которых находятся перемычки — крупные группы ярких светил. На концах данных перемычек берут начало спиральные ветви галактик.

Сведениях о размерах галактики и движении помогают понять её природу и изучить процессы эволюции. Но в ситуации с Млечным путём всё оказалось не так просто.

Если наблюдение за ближайшими к Солнцу звёздами толкают астрономов к выводам, что перемычка в нашей галактике небольшого размера и скорость её вращения достаточно высока, то наблюдение за центром Млечного Пути говорит об обратном.

Специалисты предложили способ решения данной проблемы. Результат их работы свидетельствуют о том, что скорость и размер перемычки могут меняться в зависимости от её расположения по отношению к спиральным рукавам. Во время сближения с ними она ускоряется, а рукав становится медленнее, но после их «соединения» они начинают двигаться как единое целое, из-за чего скорость вращения перемычки падает, а сама она визуально увеличивается в размерах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе. Это уже 10-я комета, обнаруженная им. По его словам, небесное светило он заметил 17 августа 2020 года. Объект получил имя уроженца полуострова.

В июле 2020 года Борисов также «рассмотрел» неизвестную ранее туманность. Ему удалось это сделать при помощи собственноручно собранного телескопа. Туманность расположена в созвездии Цифея. Она является переменной — это газово-пылевое облако, которое отражает свет звезды, яркость которой время от времени варьируется.