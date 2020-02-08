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После столкновения двух нейтронных звёзд в 2017 году, которое астрофизики назвали огромной научной удачей, образовались гравитационные волны, распространившиеся по всей Вселенной. Учёные считают, что они смогли обнаружить их сигналы и подтвердить гипотезу о чёрных дырах.

Исследователи всегда опирались на теорию относительности Эйнштейна, согласно которой ничто не может выйти из гравитации чёрной дыры, как только оно прошло точку невозврата, известную как горизонт событий, пишет портал RW Space.

Так было до тех пор, пока физик-теоретик Стивен Хокинг не решил использовать квантовую механику. После этого Хокинг предположил, что квантовые частицы медленно, но вытекают из чёрных дыр. Это явление получило название «излучение Хокинга».

Чёрные дыры обладают гравитацией невероятной силы. Она настолько мощная, что при приближении к точке космического объекта под названием горизонт событий любых частиц или объектов их затягивает внутрь чёрной дыры. Убежать от неё невозможно даже самой высокоскоростной вещи во Вселенной — электромагнитному излучению.

Однако Хокинг считал, что чёрная дыра действительно что-то испускает и это излучение схоже со световым спектром. Если оно существует, то это доказывает процесс испарения чёрных дыр.

В конце 2019 года астрофизики провели исследование данных гравитационных волн из GW 150914 и не нашли никаких признаков излучения Хокинга. Однако последователи теории излучения Хокинга не отчаиваются и считают, что современные приборы недостаточно для него чувствительны.

Как писал NEWS.ru, ранее команда учёных с помощью рентгеновской обсерватории Европейского космического агентства составила карту ближайшего к объекту региона.