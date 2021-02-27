Астрономы нашли крупнейшее скопление галактик ранней Вселенной

https://static.news.ru/photo/6860a5c8-79d0-11eb-953b-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Астрономы из Канарского астрофизического института (Испания) обнаружили самое плотное населённое скопление галактик ранней Вселенной. Объект до сих пор формируется.

Его нашли с помощью инструмента OSIRIS Большого Канарского телескопа. По мнению экспертов, структура, расположенная в 12,5 млрд световых лет от Земли, в будущем превратится в нечто похожее на скопление Девы. Оно находится рядом с Местной группой галактик, в том числе с Млечным путём.

По словам Розы Кавли, опубликовавшей статью в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, все объекты открытого скопления — «галактики с нормальной скоростью звёздообразования». Но центральная галактика скопления «демонстрирует поистине феноменальную скорость производства новых звёзд».

Накануне астрономы подтвердили, что слабый объект 2018 AG 37 , найденный в 2018-м и названный Farfarout, действительно самый удалённый из всех наблюдаемых в Солнечной системе. Его официально занесли в электронный Циркуляр малых планет. Его первооткрыватели не сразу смогли определить расстояние до Farfarout и вычислить орбиту. Для этого понадобилось дополнительное время для исследования. Однако теперь в международной обсерватории Gemini и других наземных телескопах учёные выяснили параметры Farfarout.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из научного проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) создали карту водяного льда, обнаруженного под поверхностью Марса. Эти сведения были получены в результате миссий космических аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. По мнению авторов проекта, эта карта должна помочь при выборе места для будущей высадки на Красную планету.