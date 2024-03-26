Астроном назвал причину таинственной вспышки в небе над Хабаровском Астроном Железнов: вероятной причиной вспышки над Хабаровском стала ракета

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Причиной яркой вспышки в небе над Хабаровском, похожей на комету, с большей долей вероятности могла стать отработанная ступень ракеты, отметил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов. По словам ученого, второй и гораздо менее возможной причиной явления был астероид.

Специалист подчеркнул, что версию о комете Понса — Брукса можно сразу исключить, поскольку она пролетает на расстоянии более 60 млн километров от Земли. По его словам, то, что наблюдали жители региона, являлось процессом распада тела в атмосфере.

И тут стоит вопрос, какого — естественного или искусственного происхождения, потому что тела, которые движутся на космической скорости, нагреваются и разрушаются от теплового воздействия. По всей видимости, тут два варианта, либо это летевший на небольшой скорости астероид, но это маловероятно, но скорее всего это отработанная ступень какой-то ракеты, — пояснил Железнов.

Ранее жители Дальнего Востока наблюдали проход неопознанного светящегося небесного тела, некоторые из них решили, что это комета Понса — Брукса, хотя подобные явления наблюдаются крайне редко. Также отмечалось, что заметить комету можно будет вплоть до 1 апреля, а в следующий раз она пролетит рядом с Землей лишь через 71 год.