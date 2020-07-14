Астраханские учёные создали съедобную пищевую плёнку

Биоразлагаемую пищевую плёнку из желатина на основе рыбной чешуи разработали сотрудники Астраханского технического университета.
Плёнка является альтернативой синтетическим материалам и способна защитить продукты от порчи за счёт замедления процессов миграции влаги и газов. Также уникальная разработка может выступать в качестве одного из способов введения в продукт антиоксидантов, ферментных или функциональных добавок в пищу,
Уточняется, что учёные создали два типа плёнки. Плотную и с малым растяжением предлагается применить для производства пакетов для хранения и заморозки продуктов. Второй тип можно использовать для упаковки блюд от заветривания.
Плёнка отлично хранится. Ряд экспериментов и замеров микробиологических показателей безопасности доказали, что плёнка может сохранять свои свойства более 100 суток при комнатной температуре, — подчеркнули в университете.
Как
Ранее сотрудники Южно-Уральского государственного университета создали пластик из крахмала, который можно съесть после использования. Его стоимость при этом на 10–15% ниже зарубежных аналогов.
По словам медиакоординатора проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Ирины Скипор, биоразлагаемый и компостируемый пластик для однократного использования не имеет никакого смысла. Она отметила, что вновь созданный биопластик не решит проблему свалок, поскольку в России отсутствуют необходимые системы промышленного компостирования. В результате материал начнёт выделять парниковые газы, что негативно повлияет на изменение климата. Наиболее рационально, по мнению эколога, сфокусировать исследования на технологиях многоразового использования, писал NEWS.ru.
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