Астраханские учёные создали съедобную пищевую плёнку

https://static.news.ru/photo/65a6c322-c601-11ea-a3f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Биоразлагаемую пищевую плёнку из желатина на основе рыбной чешуи разработали сотрудники Астраханского технического университета.

Плёнка является альтернативой синтетическим материалам и способна защитить продукты от порчи за счёт замедления процессов миграции влаги и газов. Также уникальная разработка может выступать в качестве одного из способов введения в продукт антиоксидантов, ферментных или функциональных добавок в пищу, говорится в сообщении на сайте вуза.

Уточняется, что учёные создали два типа плёнки. Плотную и с малым растяжением предлагается применить для производства пакетов для хранения и заморозки продуктов. Второй тип можно использовать для упаковки блюд от заветривания.

Плёнка отлично хранится. Ряд экспериментов и замеров микробиологических показателей безопасности доказали, что плёнка может сохранять свои свойства более 100 суток при комнатной температуре, — подчеркнули в университете.

Как уточняет «Интерфакс», в вузе была отработана технология получения ихтиожелатина из чешуи рыб, получен патент, и на его основе — технология экологически чистых природных съедобных защитных покрытий продуктов.

Ранее сотрудники Южно-Уральского государственного университета создали пластик из крахмала, который можно съесть после использования. Его стоимость при этом на 10–15% ниже зарубежных аналогов.

По словам медиакоординатора проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Ирины Скипор, биоразлагаемый и компостируемый пластик для однократного использования не имеет никакого смысла. Она отметила, что вновь созданный биопластик не решит проблему свалок, поскольку в России отсутствуют необходимые системы промышленного компостирования. В результате материал начнёт выделять парниковые газы, что негативно повлияет на изменение климата. Наиболее рационально, по мнению эколога, сфокусировать исследования на технологиях многоразового использования, писал NEWS.ru.