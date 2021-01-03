Археологи в Турции нашли руины дветысячипятисотлетнего храма Афродиты

https://static.news.ru/photo/dbf732ca-4e0d-11eb-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа турецких учёных и археологов обнаружила руины дветысячипятисотлетнего храма древнегреческой богини Афродиты на западе Турции. На территории около городов Урла, Чешме и Сеферихисар в провинции Измир найдены 35 поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений эпохи позднего неолита.

Об этом сообщает Daily Sabah. Отмечается, что археолог Элиф Копарал, которая возглавляла раскопки, считает находку свидетельством широкой социально-экономической структуры того периода.

Во время изучения поверхности мы обнаружили храм Афродиты, построенный в VI веке до нашей эры. В то время культ Афродиты был распространён. Это удивительная и впечатляющая находка, — подчеркнула Копарал.

Она добавила, что визит археологов в данный район не был случайным — ещё в 2016 году были обнаружены следы этого храма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в кипрском городе Ларнака строители наткнулись на древний некрополь. Находку сделали при прокладке последних метров дренажной системы под улицей Петракиса Киприану. Под землёй обнаружили 60 древних гробниц возрастом от XII века до н.э. до эпохи I в. до н.э. — IV в. н.э.